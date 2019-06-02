Рассказали о состоянии мальчика, в которого выстрелил полицейский

Мальчик находится в тяжелом состоянии. Фото: ТСН

Полицейские, которые ранили 5-летнего мальчика, признают свою вину.

"Идет следствие. Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяны. Просто развлекались", - рассказала бабушка мальчика "Громадському".

Она будет настаивать на заключении виновного. Ребенок сейчас в тяжелом состоянии.

"Врачи не отходят от него ни на секунду. Они ничего не могут сказать даже на полчаса вперед. Очень тяжелое состояние у ребенка", - сказала она.

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Пострадавшего привезли в киевскую больницу вечером 1 июня и сразу прооперировали.

"В 12 ночи его забрали на операцию, в 2.40 его должны были с операции вывезти, а потом только через полтора часа врачи вышли к нам. Все, что они могут сказать, это только два слова: "Очень тяжелое", - говорит женщина.

Следователи ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.