Рассказали о 16-летней украинке, которая погибла в Польше

Студентка 16-летняя Марианна Герман погибла в аварии по дороге в польский Краков. Фото - Терен

16-летнюю украинку, которая погибла в аварии по дороге в польский Краков, звали Марианна Герман. Она из поселка Коропец на Тернопольщине.

Девушка закончила 9 классов местной школы. Училась в колледже Прикарпатского университета имени Стефаника. Друзья вспоминают ее теплыми словами и не верят в то, что произошло.

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"Она была добрая, хорошая девочка, приветливая, доброжелательная. Всегда помогала друзьям в трудную минуту. Была очень талантливая: ходила в музыкальную школу на фортепиано, закончила недавно курсы визажистов. Очень жаль, что так произошло. До сих пор не верится", - рассказала подруга Алина Иванова, передает "Терен".

С кем и почему ехала в Польшу - не сообщается. Известно, что тело девушки на родину пока не привезли.

11 июля около 2:50 в Польше в смертельную аварию попал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором ехали украинцы. Между городами Дембица и Тарнив в направлении Кракова бус врезался в прицеп грузовика, который ехал впереди. Погибла 16-летняя пассажирка.