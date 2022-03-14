Рашисты пытают и похищают людей на украинских улицах - Денисова

Продолжаются 19 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photo

На временно занятых территориях Украины российские оккупанты терроризируют местное население.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"В городе Энергодар (Запорожской области. - Gazeta.ua) рашистские военные избивают и пытают людей прямо на улицах, угоняют прохожих, отбирают автомобили. В селах Киевской области российские боевики грабят и трещат дома, забирают у жителей вещи и еду", – написала Денисова.

14 марта так называемый "военный комендант" оккупантов подписал обращение к жителям городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка. В нем объявил комендантский час, запрет на ношение оружия и на проведение собраний, митингов или пикетов, сообщает Денисова.

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"За любое нарушение этих "требований" оккупант угрожает "привлечением к строгой ответственности и передачей в органы военного правопорядка", - написала она.

Денисова подчеркнула, что террор мирных жителей – это военное преступление, определенное международными уставами и конвенциями.

"Прошу международное сообщество учесть эти факты при усилении давления на государство-террориста для прекращения войны и вывода армии российских захватчиков из Украины. Рашистское руководство и военных ждет "Нюрнберг №2", - резюмировала омбудсмен.

Оккупанты похитили мэра Мелитополя Запорожской области Ивана Федорова и общественного деятеля Ольгу Гайсумову. 13 марта военные РФ взяли в плен городского голову Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева.