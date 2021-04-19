Пьяный рецидивист избил патрульных

18 апреля в парке им.Ивана Франко, в центре Львова, пьяный 27-летний мужчина подрался с другим.

А потом напал на двух патрульных, которые прибыли на вызов. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Фото: facebook.com/lvivpolice

"Во время задержания полицейскими правонарушителя он умышленно нанес им телесные повреждения. 27-летнего мужчину таки задержали, он был в состоянии алкоопьянения и вел себя неадекватно. Оказалось, что он отбывает условный срок наказания за грабеж и неоднократно судимый", - говорится в сообщении.

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Нападавший уже в изоляторе временного содержания, ему грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Оба патрульных обратились за помощью к медикам.

Во Львове избили патрульных во время несения службы. Экипаж увидел драку на улице Зеленой. Патрульные остановились возле мужчин, чтобы пресечь правонарушение. Однако неизвестные на замечания правоохранителей не реагировали, вели себя агрессивно, один из них нанес патрульным телесные повреждения.