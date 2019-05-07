Пьяный депутат убил ветерана АТО

В дорожной аварии погиб участник АТО Александр Омеляшко и его отец. Фото - facebook.com/veteranuato

В дорожной аварии, которая произошла 6 мая в Киевской области, погиб участник АТО Александр Омеляшко и его отец. Об этом сообщают друзья погибшего в социальных сетях.

"Вчера вечером около села Сотниковка автомобиль сбил нашего собрата Омеляшко Александра вместе с его отцом. Оба погибли", - говорится в сообщении на Facebook-странице ОО "ВВО "Киевская Русь".

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Точная дата похорон бойца пока неизвестна. По предварительным данным, состоятся 8 мая в 12:00.

ДТП произошло на дороге между городом Яготин и селом Сотниковка вечером 6 мая. Автомобиль Chevrolet Niva, за рулем которого находился пьяный депутат горсовета Яготина, выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл, на котором находились отец и сын.