В Сумах пьяный чиновник на авто устроил гонки с полицией. Фото - ТСН

В Сумах прохожие заметили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, который садился за руль. Позвонили в полицию.

Патрульные пытались остановить авто, но водитель не реагировал на сигналы и прибавлял газ. В конце концов, не справился с управлением. Автомобиль через бордюр залетел на клумбу и врезался в дерево у подъезда, где на скамейке сидели дети. Чудом никто не пострадал, передает ТСН.

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Полиция задержала водителя. Им оказался работник сумской мэрии. От него пахло алкоголем, в салоне лежала бутылка водки. В машине был пассажир, тоже пьяный. Пытался убедить копов, что это он был за рулем.

В присутствии 2 свидетелей мужчина отказался от прохождения теста на алкогольное опьянение. На водителя было составлено 3 административных материала, отметили в полиции.

В Днепре пьяный водитель устроил гонки с полицейскими. Патрульным удалось остановить его на улице Кривоноса. В салоне Opel, кроме водителя, была женщина и 3 детей.