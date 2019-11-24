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воскресенье, 24 ноября 2019 13:27

Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
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21 марта 1996 Роман Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительных колоний общего режима ». Он эту информацию отрицает
Фото: zaxid.net
У жертвы изнасилования, в котором принимал участие Роман Иванисов, сохранилась вырезка из газеты со статьей о преступлении
У жертвы изнасилования, в котором принимал участие Роман Иванисов, сохранилась вырезка из газеты со статьей о преступлении

Преступление нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисов подтвердила сама жертва изнасилования. Она рассказали ужасные подробности события, которое всю жизнь пыталась забыть.

Говорит, что была тогда совершеннолетняя. Ей было 25 лет и она имела 2-летнего ребенка. Ее силой затащили в машину четверо парней, где ее таскали за волосы, били и насиловали. После изнасилования на нее постоянно давили, а дело хотели "замять".

"Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в авто, за волосы меня тянули, у меня вся голова была" синяя ". Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек чувствует себя перед смертью. А я знаю, как это - с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", - сказала она, передает ТСН.

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По ее словам, о преступление стало известно в Куйбышеве, где все и произошло. В родном городе ее травили.

"В машине было четыре человека - двум, кажется, по 16 лет и двум по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын сын главы районной администрации. Фамилию я уже не припомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, поэтому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. у меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня здесь плевали", - рассказала женщина.

Все четверо получили разные сроки, и никто не отсидел полностью. Потому что нав жертву постоянно давили и поэтому она писала прошение, чтобы виновников отпустили. Женщина призналась, что уже не верит в справедливость.

В СМИ появилась информация, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был осужден к лишению свободы за изнасилование несовершеннолетней. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов находился в местах лишения свободы.

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