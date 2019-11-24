Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования

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Преступление нардепа от "Слуги народа" Романа Иванисов подтвердила сама жертва изнасилования. Она рассказали ужасные подробности события, которое всю жизнь пыталась забыть.

Говорит, что была тогда совершеннолетняя. Ей было 25 лет и она имела 2-летнего ребенка. Ее силой затащили в машину четверо парней, где ее таскали за волосы, били и насиловали. После изнасилования на нее постоянно давили, а дело хотели "замять".

"Я шла с подружкой, они насильно затащили меня в авто, за волосы меня тянули, у меня вся голова была" синяя ". Я стараюсь об этих вещах не вспоминать, потому что хорошего мало. Не каждый знает, как человек чувствует себя перед смертью. А я знаю, как это - с жизнью прощаться, с ребенком мысленно прощаться, моему ребенку тогда было два года", - сказала она, передает ТСН.

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По ее словам, о преступление стало известно в Куйбышеве, где все и произошло. В родном городе ее травили.

"В машине было четыре человека - двум, кажется, по 16 лет и двум по 19, кажется. Их было четверо, среди них был сын сын главы районной администрации. Фамилию я уже не припомню. Дело вели запорожские следователи, именно из Запорожья, поэтому что в Куйбышеве у нас все хотели замять. у меня где-то есть вырезка из газеты, где написано примерно "жертву насиловали в мэрской Волге". Все в Куйбышеве об этом знали, в меня здесь плевали", - рассказала женщина.

Все четверо получили разные сроки, и никто не отсидел полностью. Потому что нав жертву постоянно давили и поэтому она писала прошение, чтобы виновников отпустили. Женщина призналась, что уже не верит в справедливость.

В СМИ появилась информация, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был осужден к лишению свободы за изнасилование несовершеннолетней. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов находился в местах лишения свободы.