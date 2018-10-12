Пропавшего мужчину нашли в подвале без головы и органов

В Харькове на ул. Краснодарской, 173 обнаружили изуродованный труп мужчины. Тело лежало под мусорными пакетами в подвале многоэтажного дома. Очевидцы утверждали, что неизвестный был обезглавлен, однако в полиции не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Автор: Facebook В Харькове обнаружили обезглавленный и изуродованный труп мужчины

Погибшему действительно отрезали голову, а также нанесли многочисленные телесные повреждения, пишет NewsRoom со ссылкой на собственные источники. У мужчины отсутствовали участки мягких тканей на грудной клетке, брюшной полости, спине, бедре и голени. Края ран были равными, а несколько небольших надрезов на голени даже были обработаны зеленкой.

В обезглавленного мужчины также отсутствовала часть внутренних органов. В туловище, кроме кишечника и легких, были вырезаны все внутренние органы, пишет kh.depo.ua.

Труп направлен в морг для выяснения точной причины смерти.

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Автор: Facebook В Харькове обнаружили обезглавленный и изуродованный труп мужчины

С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, в том числе веревку. Погибшего узнали его близкие - жертвой оказался 45-летний мужчина. Его считали пропавшим с 7 октября нынешнего года. По данному факту следователи открыли уголовное производство.

В лесу у города Каменка-Днепровская Запорожской области нашли тело 77-летней женщины. Была полураздетые, прикрытая ветками. Женщину искали 4 дня.