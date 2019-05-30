Произошло ужасное лобовое столкновение легковушки и грузовика

В результате аварии погибли 3 человека. Фото: Нацполиция

В Тернопольской области столкнулись автомобиль Mitsubishi и грузовик MAN, погибли три человека.

Авария произошла около 16:00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на повороте в село Зарудье. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Столкнулись автомобили MAN и Mitsubishi L200. По версии правоохранителей, внедорожник двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

На момент аварии в легковом автомобиле находилось пятеро мужчин. Трое погибли сразу, еще двое госпитализированы в больницу. Состояние одного из пострадавших тяжелое. За его жизнь борются медики. Водитель грузовика жив.

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В результате аварии погибли 3 человека. Фото: Нацполиция

На автодороге Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Ивановка Сарненского района произошло смертельное ДТП. В результате аварии оба водителя погибли на месте происшествия. Пассажиров в транспортных средствах не было.