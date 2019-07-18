Появились подробности: русские держали в трудовом рабстве 40 человек

Разоблачили 5 россиян, которые держали в трудовом рабстве 40 человек. Фото: kobl

5 российских граждан держали более 40 человек в трудовом рабстве под видом реабилитационного центра.

Людей держали в 6 центрах, пишет пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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"Однако вместо получения медицинской, психологической или любой другой помощи, такие лица были вынуждены постоянно, систематически, по указанию надзирателей "реабилитационных центров" и главное бесплатно, выполнять тяжелую физическую работу, вознаграждение за которую получали преступники. Участников организованной группы задержали в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Киевской областях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Им предъявлено обвинение в торговле людьми. Грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Полиция разоблачила бизнес россиянина, который сдавал людей в трудовое рабство под Киевом. Он выбирал социально нестабильных людей, алкоголиков, наркоманов, бомжей и заставлял работать на тяжелых работах.