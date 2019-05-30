Появилась новая информация о погибших в ДТП на Тернопольщине

На Тернопольщине погибли работники "Укрэнерго". Фото: Народна правда

В Тернопольской области в результате ДТП погибли 4 сотрудников "Укрэнерго".

"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаес-Жешув линейная бригада Тернопольской участка Юго-Западной ЕС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие. При лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли трое наших коллег, четвертый скончался в больнице", - написал глава компании Всеволод Ковальчук в Facebook.

Водитель находится в тяжелом состоянии в больнице.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

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Ранее сообщалось, что в Тернопольской области столкнулись автомобиль Mitsubishi и грузовик MAN. На месте погибли три человека. Авария произошла около 16:00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на повороте в село Зарудье. По версии правоохранителей, внедорожник двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.