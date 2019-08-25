Полностью сгорела российская церковь

В Кривом Роге сгорела церковь. Фото: ГСЧС

В Кривом Роге, на ул. Рудная Ингулецкого района города сгорела российская церковь.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения "101" 25 августа в 04.22, сообщают в ГСЧС.

"По указанному адресу немедленно направлено пожарных семнадцатого и шестьдесят первой государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Пожар возник в Храме святых благоверных князей Бориса и Глеба Российской церкви.

Огонь уничтожил имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

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В 05.06 огонь локализован и в 07.15 ликвидирован.

К ликвидации пожара привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

В городе Богуслав Киевской области молния ударила в купол Свято-Троицкого храма Российской православной церкви в Украине.