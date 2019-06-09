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воскресенье, 09 июня 2019 16:24

Полиция назвала населенные пункты, которым угрожает отравленая река Рось

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Полиция назвала населенные пункты, которым угрожает отравленая река Рось
Автомобиль, который транспортировал 1 т инсектицида, перевернулся в притоку реки Рось. Фото:https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/

Полиция просит население временно прекратить вылов рыбы, купания и выпас скота в акватории реки Рось. Она протекает по территории нескольких областей - Винницкой, Киевской, Черкасской. Есть правой притокой Днепра.

В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области, произошла авария. Автомобиль, который транспортировал 1 т инсектицида, перевернулся в притоку реки Рось. Сейчас специальные службы делают замеры воды и локализуют возможную зону поражения, сообщили в полиции.

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Список населенных пунктов, вблизи которых протекает река Рось:

с. Ордынцы, с. Булаи, с. Спичинцы, с. Васильковцы, с. Педосы, город Погребище, с. Круподеринцы, с. Саражинцы, с. Юнашки, с. Дзюньков, с. Обозовка, с. Збаржевка, с. Борщаговка, с. Кошив, с. Мармулиевка, с. Погреби, с. Косовка, с. Зрайки, с. Городище-Косовское, с. Завадивка, с. Рачки, пгт. Володарка, с. Надросовка, с. Логвин, с. Березна, с. Михайловка, с. Городище-Пустоваровское, с. Щербаки, с. Фесюры, с. Малая Сквирка, с. Яблоновка, с. Городище, с. Пилипча, с. Глыбочка, с. Чмыровка., г. Белая Церковь, с. Шкаровка, с. Коженики, с. Томиловка, с. Бирюки, с. Пугачовка, с. Остров, с. Синява, пгт. Рокитне, с. Бушеве, с. Бовкун, с. Саварка, с. Синица, с. Лютари, с. Бородани, с. Чайки, с. Мисайловка, с. Раскопанцы., г. Богуслав, с. Хохитва, с. Дешки, с. Тептиевка, с. Калиновка, с. Половецьке, с. Москаленки, с. Хлеровка, с. Николаевка, смт. Стеблев, с. Яблоновка., г. Корсунь-Шевченковский, с. Карашина, с. Ольховчик, с. Гарбузин, с. Набутов, с. Драбовка, с. Нетеребка, с. Сахнивка, с. Лука, с. Межирич, с. Михайловка, с. Крещатик.

В Белой Церкви Киевской области местные власти призвали жителей района не ловить рыбу, а не купаться и не выпасать скот в акватории реки Рось. Яд через 10-12 часов достигнет Белоцерковщины. На срочном заседании комиссии Белоцерковского городского совета решили прекратить водоснабжение в городе с 23.00 09.06.2019.

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