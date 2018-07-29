Полицейский "зарядил газом в глаза" журналисту

Полицейский напал на журналиста. Фото: Фейсбук

В ходе столкновений на столичных Осокорках 28 июля сотрудник полиции распылил газ из баллончика в лицо фотокорреспондента международного агентства Associated Press Ефрема Лукацкого.

"Инцидент произошел в ходе столкновений с полицией при участии "Нацдружин" из-за застройки в одном из спальных районов Киева. О факте неправомерной агрессии полицейского журналист сообщил в Facebook, а фото нападающего Ефрем Лукацкий предоставил в распоряжение НСЖУ", - заявили в Национальном союзе журналистов Украины.

"Я в прямом смысле ослеп минут на 10. Я стоял не в толпе, кричал ему "Пресса", но полицейского это не остановило", - отметил он.

Лукацкий сообщил также, что первую помощь ему оказали представители "Нацкорпуса" и парамедик, присутствовавший на месте столкновений: журналисту промыли глаза, его также осмотрел врач "Скорой", который оказывал помощь всем пострадавшим.

По словам Лукацкого, заявление о препятствовании журналистской деятельности и неправомерное применение спецсредств он не подавал.

При этом он отметил, что зафиксировал, как сотрудники полиции не хотели отдавать "Скорой" одного из участников столкновений.

"Парень был сильно избит, на голове большие гематомы, он потерял сознание. Я обратился к полициюи и сказал, что будет беда, если не отнести его в "скорую". Пришлось подчеркивать, что я "Пресса", фиксирую все обстоятельства, тогда полицейские все же позволили "Нацкорпусу" отнести раненого к врачам ", - сообщил журналист.

В НСЖУ осудили факт применения силы сотрудником полиции в отношении журналиста и требуют проведения немедленного служебного расследования.

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28 июля в Киеве на Осокорках произошли столкновения между противниками застройки на ул. Григоренко, 40 и полицией, в результате инцидента были задержаны два человека. Участие в акции протеста, кроме жителей района и активистов, выступающих против застройки и в поддержку создания "Экопарк "Осокорки", принимали также представители организации "Нацдружины" и партии "Нацкорпус". В "Нацкорпусе" заявили, что в ходе столкновений были использованы спецсредства, газовые баллончики, полиция задержала нескольких их активистов, а доставив их в автозак, избила. Задержанные были доставлены в Дарницкий райотдел полиции. В организации также отметили, что в результате столкновений "тяжелые травмы получили 5 протестующих". В свою очередь в управлении полиции г. Киева заявили, что по факту событий начато уголовное производство.