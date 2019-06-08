Полицейский сбил ребенка: видео первых минут

Полицейский сбил ребенка на переходе в Конотопе. Фото: РБК.

7 июня в центре Конотопа авто начальника полиции города сбило ребенка.

За рулем был не собственник авто, которым является глава полиции города, а другой полицейский - в трезвом состоянии. Его уже задержали и объявили о подозрении.

10-летнему мальчику пришлось провести операцию и удалить селезенку, сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в соцсети Facebook.

Теперь врачи пытаются провести рентгенологический способ диагностики, чтобы более точно понять о состоянии пострадавшего.

По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу и попал под колеса машины. Ребенка сразу же понесли в больницу, расположенную рядом, не дожидаясь прибытия скорой.

Начальник полиции Сумской области Николай Лушпиенко заявил, что полицейский, который был за рулем авто, есть сержантом полиции и штатным водителем служебного автомобиля.

В сети появилось видео первых секунд ДТП в Конотопе, где автомобиль начальника полиции города сбает ребенка на пешеходном переходе.

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Пользователи мгновенно отреагировали на опубликованный ролик. Комментаторы считают, что причиной такого поведения является безнаказанность, которая встречается в наше время повсеместно.

В Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Переяславе-Хмельницком люди вышли на акции, чтобы почтить память застреленного полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова. Главным требованием была отставка министра внутренних дел Арсена Авакова. 5 июня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку из-за убийства полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова.