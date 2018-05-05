Полицейская машина влетела в отбойник

Видео с ДТП насмешило сеть. Фото: "Информатор"

В Днепропетровской области патрульные полицейские на служебном авто влетели в отбойник.

"Кто-то на майские праздники насаждает мясо на шампур. А вот днепровские копы насадили новый" Мицубиси "на отбойник", - написал на своей странице в Facebook Виталий Санжаков.

Видео с места ДТП активно комментируют в сети.

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"Во-первых, это красиво", "Не каждый может позволить себе насадить новый автомобиль на отбойник, а полиция может", "Меня бы убили бы в свое время, а потом мертвого еще раз двадцать", "Может, преследовали опасного преступника по отбойнику?", "Номера сразу спрятали", - пишут в интернете.

На проспекте Победы, 142а произошло серьезное ДТП с участием фуры MAN и мотоцикла. Оба двигались по проспекту Победы в сторону Брест-Литовского шоссе. В среднем ряду ехал грузовик, а в крайнем левом-мотоцикл.