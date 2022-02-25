Поймали женщину, рисовавшую метки для оккупантов

Ее передали СБУ. Фото: Pexels

В Ровенской области полицейские задержали 18-летнюю женщину, рисовавшую метки.

Жительницу села Городница Новоград-Волынского района Житомирской области передали СБУ, сообщает Национальная полиция Украины.

"Сегодня, 25 февраля, около 10:00 в городе Костополь полиция совместно с местными жителями, которые тоже патрулировали территорию, обнаружили девушку, которая вблизи отделения почты рисовала знак в виде креста", - говорится в сообщении

Она говорит, что и ранее занималась маркировкой за деньги. Для этого приехала в Костополь.

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Продолжается расследование.

Оккупанты устанавливают специальные маяки для наведения ракет на земле. Их нужно ломать или сообщать о таких "находках" в Национальную полицию Украины.