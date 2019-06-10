Погиб чиновник Сумского облсовета

В Сумской области в результате ДТП погиб заместитель начальника управления коммунальным имуществом Сумского областного совета Алексей Сябренко. Авария произошла вечером в воскресенье на автодороге Сумы-Полтава на 47 км.

"Автомобиль "Хюндай Элантра "двигался из г. Сумы в сторону г. Тростянец. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Автор: sumy.today В ДТП погиб сумской чиновник и его водитель

Кроме Сябренко, погиб его водитель. Еще один пассажир Хюндая получил травмы. Он - в больнице.

По факту ДТП начато следствие.

Автор: sumy.today В ДТП погиб сумской чиновник и его водитель

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отбойник пронзил автомобиль: на трассе произошла жуткая авария

На северо-западе Польши на автомагистрали A6 столкнулось семь автомобилей и вспыхнул пожар. В результате аварии погибли шесть человек, 16 пострадали.