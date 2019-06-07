Под Киевом Tesla попал в аварию

В аварии погибла женщина. Фото: "Информатор"

7 июня на трассе "Киев-Житомир" произошло смертельная авария.

Столкнулись электрокар Tesla и автомобиль дорожной службы, в котором погибла женщина, сообщает "Информатор".

Водитель и пассажир электрокара говорят, что коммунальщики сдавали назад по правой полосе. Это стало причиной аварии. Мужчины не пострадали.

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Погибла женщина, которая сидела на переднем сиденье. Удар пришелся на ее сторону. Погибшей было около 30 лет. Обстоятельства ДТП выясняются.

6 июня в поселке Машевка Полтавской области столкнулись две легковушки. В аварии пострадали малолетние дети. Об этом сообщили в управлении полиции в Полтавской области.