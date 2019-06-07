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пятница, 07 июня 2019 22:23

Под Киевом Tesla попал в аварию

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Под Киевом Tesla попал в аварию
В аварии погибла женщина. Фото: "Информатор"

7 июня на трассе "Киев-Житомир" произошло смертельная авария.

Столкнулись электрокар Tesla и автомобиль дорожной службы, в котором погибла женщина, сообщает "Информатор".

Водитель и пассажир электрокара говорят, что коммунальщики сдавали назад по правой полосе. Это стало причиной аварии. Мужчины не пострадали.

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Погибла женщина, которая сидела на переднем сиденье. Удар пришелся на ее сторону. Погибшей было около 30 лет. Обстоятельства ДТП выясняются.

6 июня в поселке Машевка Полтавской области столкнулись две легковушки. В аварии пострадали малолетние дети. Об этом сообщили в управлении полиции в Полтавской области.

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07
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Голосов: 1668
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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