Под Киевом мужчина стрелял в людей: первые подробности спецоперации

Фото: facebook.com/Андрей Небитов

14 декабря в 12:00 в Вишневом под Киевом мужчина несколько раз выстрелил в людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки.

Стрельца задержали во время спецоперации, сообщил начальник областной полиции Андрей Небитов в Facebook.

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"Мы срочно ввели спецоперацию и взяли штурмом квартирую. Злоумышленник задержан", - сообщил Небитов.

Детали пообещал рассказать позже.

В Краматорске в Донецкой области мужчина взял в заложники знакомую и ее 16-летнюю дочь. Отсоединив чеку от гранаты, угрожал всех взорвать. Злоумышленник был задержан во время спецоперации. Он – житель Бахмутского района, который из-за ссоры со своей знакомой решил выяснить отношения с помощью гранаты.