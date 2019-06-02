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Патрульным, которые попали в 5-летнего мальчика, сообщили о подозрении

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Патрульным, которые попали в 5-летнего мальчика, сообщили о подозрении
Ребенку попали в голову полицейские. Фото: Погляд

Работникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщено о подозрении.

"Двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - отметили в прокуратуре Киевской области.

Работники патрульной полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки. А потом решили пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах.

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Вследствие осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

Прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде "круглосуточного домашнего ареста содержания под стражей" и отстранения от занимаемых должностей.

31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой больницы доставлен мальчик с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой.

Сначала сообщалось, что ребенок поскользнулся и ударился головой о камень. Однако во время медицинской операции выяснилось, что он пострадал в результате пулевого ранения.

Подозреваемыми оказались двое полицейских, которые были навеселе и устроили стрельбу ради забавы.

В ночь на воскресенье глава Нацполиции Сергей Князев сообщил об их задержании.

Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.

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