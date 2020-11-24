Пастух подорвался на неизвестном устройстве

Пастуху взрывом оторвало руку. Фото: pexels.com

У поселка Сарата Одесской обл. 17-летний пастух пострадал от взрыва.

Он частично потерял руку, сообщает 048.ua.

Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы.

По предварительной информации, пастух шел полем. Под его ногами взорвался неизвестный предмет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В квартире взорвалась граната

Взрывотехники выясняют, что это такое. После того, как полицейские установят полные обстоятельства происшествия, делу предоставят правовую квалификацию.

В селе Озера Бородянского района Киевской области во время фасовки ящиков с капсюлями для снаряжения патронов произошел взрыв. Погиб 50-летний мужчина, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.