Парень напал на полицейских, которые задержали его товарища

Парень подрался с полицейскими из-за друга. Фото: volynonline.com

В Ровно мужчина напал на полицейских, которые приехали на вызов об избиении.

Правоохранителей вызвали на АЗС, там трое хулиганов до обморока избили парня, сообщает ТСН.

Одного из нападавших задержали. Тогда другой набросился на полицейских с кулаками, шарпал их за автомат и форму. Таким образом пытался отбить своего товарища.

Также мужчина угрожал силовикам увольнением.

Теперь трое нападавших утверждают, что не были инициаторами конфликта на АЗС.

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Следователи начали досудебное расследование из-за сопротивления работнику правоохранительного органа в связи с выполнения им служебных обязанностей.

В селе Мирное Днепропетровской двое местных жителей напали на полицейских. Инцидент произошел 25 мая около 22:00 на автодороге Н-23 при оформлении административного протокола на водителя, который нарушил правила дорожного движения.