Отравление на свадьбе: госпитализировали 39 человек, пострадали дети

Отравление на свадьбе. Госпитализированы 39 человек. Фото: УНИАН

Во Львове после празднования свадьбы госпитализированы уже 39 человек. Среди них 5 детей.

"Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную райбольницу с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане "Червона Рута" во Львове", - сообщает госслужба по чрезвычайным ситуаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Масштабное ДТП на Львовщине: стало известно точное число пострадавши

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Проводятся санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

На празднике было около 100 человек. Утром 10 июня по помощью обратились 20 человек, из них один ребенок, 2009 года рождения. Госпитализировали 18 человек, в том числе ребенка. Состояние пациентов средней тяжести. Им предоставляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.