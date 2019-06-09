Отбойник пронзил автомобиль: на трассе произошла жуткая авария

На трассе Киев-Харьков легковушка Lada врезалась в отбойник, погибли два человека.
ДТП произошло в воскресенье, 9 июня, на 54 километре трассы. По предварительной версии, водитель заснул за рулем. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
На опубликованном видео с места аварии можно увидеть, что отбойник буквально пробил пострадавший автомобиль.
В результате аварии погибли двое пассажиров. О судьбе водителя не сообщается.
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Подробности аварии устанавливаются.
В Украине уменьшилось количество аварий на железнодорожных переездах и путях "Укрзализныци". Так с начала года из-за нарушений водителями правил дорожного движения произошло 28 случаев аварий на железнодорожных путях.
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