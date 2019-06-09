Отбойник пронзил автомобиль: на трассе произошла жуткая авария

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
Просмотров: 3753
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1539
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4294
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 42537
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 441
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 378
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2070
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3168
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5652
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3699
Фото
Все фото
10
5
8
4
6
Поваленные деревья, подтоплены дома и дороги: показали последствия бури
Поваленные деревья, подтоплены дома и дороги: показали последствия бури
В СБУ сообщили подробности подготовки и нейтрализации теракта на детской площадке
В СБУ сообщили подробности подготовки и нейтрализации теракта на детской площадке
Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь &quot;ушел под воду&quot;
Машины залило по крышу: оккупированный Севастополь "ушел под воду"
Взорвалась квартира в жилом квартале - 19 человек пострадали
Взорвалась квартира в жилом квартале - 19 человек пострадали
Иностранец перевозил наркотики в детском мотоцикле
Иностранец перевозил наркотики в детском мотоцикле
Видео
Все видео
Подрались ветераны АТО и "Нацкорпус" - есть пострадавшие
Подрались ветераны АТО и "Нацкорпус" - есть пострадавшие
Полицейский сбил ребенка: видео первых минут
Полицейский сбил ребенка: видео первых минут
В метро произошла кровавая драка
В метро произошла кровавая драка
Под Киевом Tesla попал в аварию
Под Киевом Tesla попал в аварию
Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке
Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2277
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4527
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 477
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1098
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 729
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
воскресенье, 09 июня 2019 19:47

Отбойник пронзил автомобиль: на трассе произошла жуткая авария

  Комментировать
Отбойник пронзил автомобиль: на трассе произошла жуткая авария
В результате аварии погибли два человека. Фото: Mignews

На трассе Киев-Харьков легковушка Lada врезалась в отбойник, погибли два человека.

ДТП произошло в воскресенье, 9 июня, на 54 километре трассы. По предварительной версии, водитель заснул за рулем. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На опубликованном видео с места аварии можно увидеть, что отбойник буквально пробил пострадавший автомобиль.

В результате аварии погибли двое пассажиров. О судьбе водителя не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автобус с туристами попал в ДТП: есть пострадавшие

Подробности аварии устанавливаются.

В Украине уменьшилось количество аварий на железнодорожных переездах и путях "Укрзализныци". Так с начала года из-за нарушений водителями правил дорожного движения произошло 28 случаев аварий на железнодорожных путях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отбойник пронзил автомобиль: на трассе произошла жуткая авария». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июня

Дональд Дак впервые появился на экране

В единственном городе Украины появился итальянский вид транспорта

Федорин день: что запрещено делать сегодня

Главный герой романа работает в Министерстве Правды

Самое читаемое
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
26
 Просмотров: 71327
Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен
Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен
26
 Просмотров: 42779
Пенсии пересчитают
Пенсии пересчитают Просмотров: 30736
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 20025
Алина Гросу показала мужа
Алина Гросу показала мужа
5
 1 Просмотров: 17775
Происшествия
Чиновник получил более миллиона гривен взятки
Чиновник получил более миллиона гривен взятки 1 Просмотров: 846
Поймали очередного "минера"
Поймали очередного "минера" Просмотров: 783
Горят километры торфяников
Горят километры торфяников Просмотров: 360
Полицейского, которій сбил ребенка, взяли под стражу
Полицейского, которій сбил ребенка, взяли под стражу Просмотров: 423
Загрязнение реки Рось: полиция открыла два производства
Загрязнение реки Рось: полиция открыла два производства Просмотров: 630
Больше всего комментируют
34
Крым гибридно просит у Зеленского воды и поездов: документ
27
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
10
Сын Ющенко открыл ресторан
6
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
5
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Голосов: 138
Голосование Кто главный герой матча Украина - Сербия?
  • 1) Виктор Цыганков
  • 2) Евгений Коноплянка
  • 3) Андрей Шевченко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua