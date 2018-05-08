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вторник, 08 мая 2018 13:47

От удара двух иномарок пострадали шесть человек
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На Николаевщине столкнулись две иномарки – один человек погиб, еще шесть получили травмы
Фото: http://mk.dsns.gov.ua/
На Николаевщине столкнулись две иномарки – один человек погиб, еще шесть получили травмы
На Николаевщине столкнулись две иномарки – один человек погиб, еще шесть получили травмы
На Николаевщине столкнулись две иномарки – один человек погиб, еще шесть получили травмы
На Николаевщине столкнулись две иномарки – один человек погиб, еще шесть получили травмы

В Березанском районе Николаевской области ночью 8 мая в аварии двух автомобилей пострадали 6 взрослых граждан и один ребенок. Позже один из травмированных скончался в больнице.

"В результате лобового столкновения легковых автомобилей "Hyundai Elantra" и "JAC S2" пострадали 7 человек (двое из которых граждане Турции), в том числе один ребенок. Водитель "Hyundai Elantra", мужчина 1981 года рождения оказался заблокированным изуродованными элементами автомобиля. Спасатели с помощью гидравлического резака-разжима его деблокировали и передали врачам", – говорится в сообщении говорится в сообщении областного ГУ ГСЧС.

По уточненной информации стало известно, что деблокированный водитель умер в больнице. Сейчас водитель и 12-летний ребенок, которые находились в машине "JAC S2", находятся в тяжелом состоянии.

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7 мая около 18.00 на трассе "Ровно – Острог", вблизи АЗС в Здолбунове на Ровенщине произошло ДТП. Погибло двое людей. По предварительной информации, водитель Opel Vectra на большой скорости ехал из Здолбунова в направлении села Здовбица. Не справился с управлением и слетел на обочину.

ДСНС
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