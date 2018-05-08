От авто осталась груда металлолома: на трассе произошла смертельная авария

Фото: zdolbunivcity.net

7 мая на трассе "Ровно - Острог", вблизи АЗС в Здолбунове на Ровенщине произошло ДТП. Погибли два человека.

По предварительной информации, водитель Opel Vectra на большой скорости ехал из Здолбунова в направлении села Здовбица. Не справился с управлением и слетел на обочину, информирует местное издание zdolbunivcity.

Водителя не остановили ремонтные работы, которые ведутся на обочине, соответствующие знаки, мост и сплошная полоса на нем.

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Трасса находится на возвышении. Высота полета была такой, что от автомобиля осталась лишь груда металлолома. К спасательным работам привлекали бойцов ДСНС. Водитель и пассажир авто погибли.

Правоохранители проводят следственные действия, опрашивают свидетелей.

В патрульной полиции Днепра рассказали первые подробности смертельного ДТП, где на ул. Космической грузовик DAF протаранил 13 автомобилей и снесла рекламный щит. По словам 62-летнего водителя, он двигался вниз по улице Космическая. В авто отказали тормоза. Мужчина не справился с управлением, начал заранее сигналить и привлекать внимание других участников движения. Но на перекрестке он вылетел на парковку АТБ.