Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину

В Лозовой на Харьковщине мужчина перерезал горло знакомой, тело выбросил в мусорный бак. Утром убитую нашли на свалке. Фото - hk.npu.gov.ua

В полиции рассказали подробности и мотив убийства 40-летней женщины, тело которой нашли на свалке в Лозовой под Харьковом.

54-летний подозреваемый признался, задели слова женщины о его материальном состоянии, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"2 сентября около полуночи подозреваемый со своей знакомой выпивал в одном местных кафе. После того пара пошла гулять по улицам микрорайона. Женщина начала оскорблять мужчину, говорила, что он недостаточно обеспечен материально. Между ними возник конфликт. Ее слова задели злоумышленника и когда они зашли во дворы домов, он перерезал горло женщине ножом. После этого выбросил тело в мусорный контейнер. Уже на свалке работник коммунального предприятия заметил тело и сообщил в полицию", - сказано в сообщении.

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Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

О задержанном известно, что он местный житель, ранее был судим за хулиганство. Убитая работала администратором в кафе. Жила одна, замужем никогда не была.

40-летнюю женщину нашли убитой на свалке в Лозовой на Харьковщине утром 2 сентября. Ее звали Ирина. По словам местных жителей, убийство произошло около магазина подарков и косметики "Натали", который расположен на территории 5-го микрорайона.