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вторник, 25 июня 2019 18:10

Обнародовали форобот насильника 15-летней девушки

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Обнародовали фоторобот насильника, который надругался над 15-летней девушкой из Умани Черкасской области.

Его приметы: возраст около 30-35 лет, худощавого телосложения. Рост примерно 170 см, волосы и борода светлые, глаза зеленые. Был одет в синюю футболку и голубые шорты ниже колен.

Автор: hromadske-uman.info
  Обнародовали фоторобот насильника, который надругался над 15-летней девушкой из Умани Черкасской области
Обнародовали фоторобот насильника, который надругался над 15-летней девушкой из Умани Черкасской области

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Если кто-то располагает какой-либо информацией, которая может помочь узнать преступника, просят сообщать по телефону 102.

За содеянное насильника могут посадить на 12 лет.

Неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку в Умани 24 июня. Она перешла пешеходный мост через Осташевский став, когда нападавший схватил ее за руки и потянул под мост. Девушка самостоятельно вышла оттуда и попросила помощи у женщины, проживающей неподалеку.

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