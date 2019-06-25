Обнародовали форобот насильника 15-летней девушки

Обнародовали фоторобот насильника, который надругался над 15-летней девушкой из Умани Черкасской области.

Его приметы: возраст около 30-35 лет, худощавого телосложения. Рост примерно 170 см, волосы и борода светлые, глаза зеленые. Был одет в синюю футболку и голубые шорты ниже колен.

Автор: hromadske-uman.info Обнародовали фоторобот насильника, который надругался над 15-летней девушкой из Умани Черкасской области

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Если кто-то располагает какой-либо информацией, которая может помочь узнать преступника, просят сообщать по телефону 102.

За содеянное насильника могут посадить на 12 лет.

Неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку в Умани 24 июня. Она перешла пешеходный мост через Осташевский став, когда нападавший схватил ее за руки и потянул под мост. Девушка самостоятельно вышла оттуда и попросила помощи у женщины, проживающей неподалеку.