Нож в спину: отец зарезал сына

Отец зарезал сына. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

28 июня в полицию поступило сообщение от местной жительницы, что в селе Шубранец Черновецкой области на обочине дороги лежит тело мужчины.

Впоследствии правоохранители установили, что между местными жителями возник семейный конфликт.

"Во время конфликта 54-летний мужчина нанес 35-летнему сыну ножевое ранение в область спины. В результате полученных травм пострадавший скончался в карете скорой медицинской помощи", - сообщает Буковина Онлайн.

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По данному факту следователи открыли производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

25 июля в российском городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке.