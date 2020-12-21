Недовольный салютом мужчина подстрелил 10-летнего мальчика

20 декабря в Николаеве конфликт во дворе дома по ул. Гражданской закончился стрельбой и ранением 10-летнего мальчика.

Супруги вышли на улицу вместе с друзьями и малолетними детьми запустить фейерверк. К ним подошел возмущенный сосед с битой и пистолетом и открыл стрельбу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua В Николаеве недоволен салютом мужчина подстрелил 10-летнего мальчика

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"Взрослые отобрали оружие у злоумышленника и вызвали полицию. Стрелком оказался 45-летний мужчина, был пьян. Оружие, предварительно, не огнестрельное. Его направят на экспертизу. Раненый мальчик - в больнице", - рассказали правоохранители.

Автор: mk.npu.gov.ua Стрелком оказался 45-летний мужчина, был пьян. За хулиганство ему грозит до 7 лет тюрьмы

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