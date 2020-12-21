Недовольный салютом мужчина подстрелил 10-летнего мальчика

20 декабря в Николаеве конфликт во дворе дома по ул. Гражданской закончился стрельбой и ранением 10-летнего мальчика.
Супруги вышли на улицу вместе с друзьями и малолетними детьми запустить фейерверк. К ним подошел возмущенный сосед с битой и пистолетом и открыл стрельбу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Взрослые отобрали оружие у злоумышленника и вызвали полицию. Стрелком оказался 45-летний мужчина, был пьян. Оружие, предварительно, не огнестрельное. Его направят на экспертизу. Раненый мальчик - в больнице", - рассказали правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство. За хулиганство задержанному грозит до 7 лет тюрьмы.
У озера в поселке Рогань на Харьковщине подстрелили 12-летнего парня, который отдыхал с отцом на природе. Школьник получил пулевое ранение плеча. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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