Недовольный салютом мужчина подстрелил 10-летнего мальчика

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 315
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2277
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1818
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 540
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1692
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 612
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
5
3
4
3
11
В столкновении 5 автомобилей погиб мужчина, еще трое пострадали
В столкновении 5 автомобилей погиб мужчина, еще трое пострадали
&quot;Ее бы разорвали живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее бы разорвали живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
Украинец отправил посылкой пулемет
Украинец отправил посылкой пулемет
В порту обнаружили партию кокаина
В порту обнаружили партию кокаина
Люди были отрезаны пламенем: фото и видео масштабного пожара в торговом центре
Люди были отрезаны пламенем: фото и видео масштабного пожара в торговом центре
Видео
Все видео
ДТП с участием пьяной предпринимателя: что известно о водителе и состояние 5-летней потерпевшей
ДТП с участием пьяной предпринимателя: что известно о водителе и состояние 5-летней потерпевшей
Мужчина ограбил и изнасиловал 73-летнюю женщину в ее доме
Мужчина ограбил и изнасиловал 73-летнюю женщину в ее доме
Агрессивный мужчина с кулаками набросился на подростка в супермаркете
Агрессивный мужчина с кулаками набросился на подростка в супермаркете
На открытии главной елки страны произошел пожар. Видео
На открытии главной елки страны произошел пожар. Видео
Сгорела новогодняя елка в центре города
Сгорела новогодняя елка в центре города
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1035
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1719
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 873
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 324
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 5238
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 522
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
понедельник, 21 декабря 2020 10:02

Недовольный салютом мужчина подстрелил 10-летнего мальчика

  Комментировать

20 декабря в Николаеве конфликт во дворе дома по ул. Гражданской закончился стрельбой и ранением 10-летнего мальчика.

Супруги вышли на улицу вместе с друзьями и малолетними детьми запустить фейерверк. К ним подошел возмущенный сосед с битой и пистолетом и открыл стрельбу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua
  В Николаеве недоволен салютом мужчина подстрелил 10-летнего мальчика
В Николаеве недоволен салютом мужчина подстрелил 10-летнего мальчика

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время стрельбы погиб мужчина. Пулю получил и свидетель

"Взрослые отобрали оружие у злоумышленника и вызвали полицию. Стрелком оказался 45-летний мужчина, был пьян. Оружие, предварительно, не огнестрельное. Его направят на экспертизу. Раненый мальчик - в больнице", - рассказали правоохранители.

Автор: mk.npu.gov.ua
  Стрелком оказался 45-летний мужчина, был пьян. За хулиганство ему грозит до 7 лет тюрьмы
Стрелком оказался 45-летний мужчина, был пьян. За хулиганство ему грозит до 7 лет тюрьмы

Следователи открыли уголовное производство. За хулиганство задержанному грозит до 7 лет тюрьмы.

У озера в поселке Рогань на Харьковщине подстрелили 12-летнего парня, который отдыхал с отцом на природе. Школьник получил пулевое ранение плеча. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Недовольный салютом мужчина подстрелил 10-летнего мальчика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

Взрыв разрушил часть многоэтажки

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 21970
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 9847
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 8892
Директор интерната более 2 лет насиловал детей
Директор интерната более 2 лет насиловал детей Просмотров: 7668
Шестиклассник погиб на снежной горке
Шестиклассник погиб на снежной горке Просмотров: 4734
Происшествия
В столкновении 5 автомобилей погиб мужчина, еще трое пострадали
В столкновении 5 автомобилей погиб мужчина, еще трое пострадали
5
 Просмотров: 72
ДТП с участием пьяной предпринимателя: что известно о водителе и состояние 5-летней потерпевшей
ДТП с участием пьяной предпринимателя: что известно о водителе и состояние 5-летней потерпевшей
 Просмотров: 180
Взрыв разрушил часть многоэтажки
Взрыв разрушил часть многоэтажки
 Просмотров: 81
Мужчина ограбил и изнасиловал 73-летнюю женщину в ее доме
Мужчина ограбил и изнасиловал 73-летнюю женщину в ее доме
 Просмотров: 342
Агрессивный мужчина с кулаками набросился на подростка в супермаркете
Агрессивный мужчина с кулаками набросился на подростка в супермаркете
 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
8
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
3
Одиозный председатель ОАСК Волк получил 1,3 млн грн месячной зарплаты
3
Когда пациенты с Covid-19 могут покупать лекарства за свой счет
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
1
Епифаний объяснил, при каких условиях ПЦУ будет праздновать Рождество 25 декабря
Голосов: 397
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть