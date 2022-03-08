Не выдерживают – оккупанты начали стреляться

Среди оккупантов начались самоубийства.
Об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта со своим отцом, опубликованном советником министра МВД Антоном Геращенко.
"С 15-го полка, там один или два срочника застрелились. Они связисты, ленты мотали. Пошли и бахнулись. Они не выдержали", - говорится в записи.
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Российские генералы принуждают участвовать в войне срочников. Неопытных солдат заставляют подписывать контракт на несколько месяцев.
В СМИ попали диалоги матерей российских солдат с российским губернатором о том, что их сыновей "посылают насмерть как пушечное мясо в Украину". Польша боится давать истребители Украине из-за страха ядерной угрозы Путина. Мужество Зеленского и украинского народа на фоне трусости Запада перед угрозами Москвы. Вот кое-что из того, что писали о нас в мировых СМИ.
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