Не выдержал стыда: обидчик подростка покончил с собой

В Кpопивницком застрелился 43-летний мужчина. Был подозреваемым по делу о нападении на подростка. Фото - 112 Украина

В Кpопивницком покончил с собой 43-летний мужчина.

Был подозреваемым по делу о нападении на подростка. Находился под домашним арестом.

После конфликта с женой закрылся в ванной и выстрелил себе в голову из гладкоствольного ружья. Об этом сообщает Репортер со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Конфликт, через который на мужчину открыли дело, произошел 16 февраля этого года. Тогда его 14-летняя дочь отмечала дeнь рождения дpyгa в cayне в компaнии подростков. Мужчина поехал ее забрать. Но девушка отказалась ехать домой. Когда отец cилой потянyл ее к авто, за нее вступился товарищ. Тогда мужчина ударил его топором в лицо, в результате чего подросток получил рубаные раны.

Обстоятельства смерти мужчины устанавливают полицейские. Продолжаються следственные действия.

В Запорожье подозреваемый покончил с собой в здании Орджоникидзевского суда. Он повесился в камере на собственной майке.