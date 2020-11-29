Не было электричества: в реанимации умерли двое пациентов с Сovid-19

На Львовщине умерли двое больных Covid-19 из-за отсутствия электричества в больнице. Фото: Facebook.

В Жовквовской районной больницы на Львовщине умерли двое пациентов в возрасте 61 и 66 лет подключены к аппаратам ИВЛ, которые не работали. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.

Во время проверки сообщения из соцсетей полицейские установили, что 27 ноября в больнице в Жовкве не было электричества с 17.50 до 19.10. Также полицейские установили, что в больнице есть два электрических генераторы. Но их во время отключения не задействовали, передает Нацполиция Львовской области.

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Полиция открыла уголовное производство по факту смерти двух пациентов Жовкивской районной больницы, черезслужбова небрежность и части убийство по неосторожности.

12 978 больных Covid-19 зафиксировали в Украине на утро воскресенья, 29 ноября. Среди них - 599 детей и 408 медработников.