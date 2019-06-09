Наводнение на юге Украины сносит дамбы рек и выбрасывает рыбу на огороды

В реке Кодыма на территории города Балта течение снесло конструкцию, которая служила барьером для рыбы.

Вода начала выносить рыбу на местные поля и огороды, пишет "Думская".

"Вверху прорывает дамбы как минимум трех прудов, вся вода хлынула сюда, рыба идет или прямо здесь выпрыгивает на берег. Мы удерживаем этот водоем уже семь лет, каждый год запускаем малька, подкармливаем и выращиваем. В шоке с того, что сейчас происходит, - рассказывает Андрей Долищук, охранник балтского рыболовного общества.

Рыбаки пытались восстановить барьер, но тщетно - рыба, попала в течение, или травмируется о нем, или ее просто перебрасывает через верх.

Похожая ситуация в Подольском районе - рыбу вместе с водой перебрасывает через дамбы, уже появились желающие ее ловить.

"Берем прямо руками, сколько можем. Ну а что? Иначе она просто сгниет на полях ", - говорят рыбаки.

Облуправления ДСНС сообщает, что за минувшие сутки спасатели пять раз выезжали для оказания помощи в ликвидации последствий стихии на севере области - в основном откачивали воду с территорий частных домохозяйств.

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