Нашли в поле: мужчина написал любимой сообщение и покончил с собой

На Днепропетровщине после ссоры с любимой повесился 25-летний мужчина. Фото - Волинь-нова

15 июля около 1:30 в поселке Одинковка на Днепропетровщине нашли мертвым 25-летнего мужчину. Он повесился.

Тело увидели прохожие в поле рядом с ул. Довженко. На место сразу вызвали полицию, сообщает Информатор.

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Выяснилось, незадолго до этого мужчина поссорился со своей девушкой. Уже с поля он отправил ей свои координаты и рассказал о намерениях уйти из жизни.

Точную причину смерти скажут судмедэксперты. Все обстоятельства смерти мужчины устанавливают следователи.

В Нововолынске на Волыни в подъезде одного из домов нашли повешенным 33-летнего мужчины. При нем была предсмертная записка "В моей смерти прошу никого не винить". В полиции рассматривают версию самоубийства из-за недоразумения с девушкой, с которой мужчина вместе жил. Повешенным его нашли у дверей ее квартиры.