На территории заброшенного завода обнаружили склад оружия

Фото: Национальная полиция

В Мариуполе Донецкой области на территории заброшенного завода Азовмаш обнаружили незаконный склад оружия.

Схрон нашли оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области Нацполиции совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ, сообщает пресс-служба Нацполиции.

С участием специалистов взрывотехнической службы изъяли 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тыс. патронов.

Следователи Мариупольского районного управления полиции начали уголовное производство.

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Изъятые боеприпасы направили на экспертизу. Владельца заброшенного здания устанавливают.

В Харькове СБУ обнаружила схрон с оружием у задержанного боевика так называемой ЛНР. Среди оружия реактивные штурмовые гранаты РШГ-1 производства РФ, сообщил руководитель пресс-центре управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.