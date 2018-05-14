На территории складов в Киеве роизошел взрыв: имеются пострадавшие

На территории промышленной зоны по улице Новопироговской в Киеве произошел взрыв. Фото - YouTube

На территории промышленной зоны по улице Новопироговской в ​​Киеве произошел взрыв. Пострадали 6 охранников. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства. В результате травмы получили шесть охранников. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Известно, что один из мужчин в настоящее время находится без сознания", - рассказали в полиции.

С места происшествия изъяли фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены для проведения экспертизы.

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Открыто уголовное производство. Полиция расследует все обстоятельства взрыва и общается с очевидцами и свидетелями преступления. Разыскивают подозреваемых лиц, причастных к правонарушению.

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