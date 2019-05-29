На шахте произошел обвал: есть жертвы

Тело одного погибшего шахтера уже подняли на поверхность. Фото: img.tsn.ua

Во Львовской области на шахте "Лесная" погибли 2 горняка. Обвал произошел сегодня ночью.

Об этом сообщил председатель свободного профсоюза шахтеров Михаил Волынец в Facebook.

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"Сегодня ночью на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалом оказалось 2 горняка. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было 32 года. Работы по извлечению второго шахтера продолжаются", - отметил Волынец.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Председатель свободного профсоюза шахтеров добавил, что всего в шахте находится 69 горняков, на аварийном участке - 21. Сейчас шахта работает в штатном режиме.

В Сокольском районе Львовской области в шахте погиб горняк. О смерти шахтера узнали 24 марта, около шести утра. Мужчина погиб на глубине около 500 м в результате обвала породы. Жертвой оказался 40-летний житель Червонограда, горный рабочий очистного забоя.