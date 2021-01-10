На Ровенской АЭС запустили четвертый энергоблок

Ремонт четвертого энергоблока начался 6 сентября прошлого года. Фото из открытых источников

Ровенская АЭС подключила к энергосистеме Украины энергоблок №4 после проведения планово-предупредительного ремонта, который продолжался более четырех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

Отмечается, что ремонт четвертого энергоблока начался 6 сентября прошлого года. К этому времени на нем выполнены регламентные работы, ряд мероприятий по повышению безопасности, а также уникальные работы по внедрению технологии Holtec International по обращению с отработанным ядерным топливом.

При этом указано, что планово-предупредительный ремонт энергоблока №3 продолжается, работы проводятся в соответствии с графиком.

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Ранее на Ровенской атомной электростанции ночью автоматически отключился энергоблок №1.