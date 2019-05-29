На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие

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28 мая около 17:00 на автодороге Киев-Ковель-Ягодин вблизи села Ивановка Сарненского района произошло смертельное ДТП.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель микроавтобуса Renault Trafic, 62-летний житель Вараша выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем ТАТА под управлением 53-летнего жителя села Топилля Млиновского района. В результате ДТП оба водителя погибли на месте происшествия. Пассажиров в транспортных средствах не было, сообщает Национальная полиция.

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Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом.

В Киеве на среднем разведывательном корабле ВМС ВС Украины произошел пожар. Корабль принадлежит заводу "Кузница на Рыбальском". Владеет предприятием компания "Евинз лимитед" из группы "ТАС", конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко. До этого завод принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко и бизнесмену Игорю Кононенко.