На Луганщине затопило шахту

В шахте пытаются бороться с аварией. Фото: 112

На шахте "Золотое" в Луганской области произошел прорыв шахтных вод. Приток воды увеличился до 2 тыс. куб. метров в час.

Прекратили работы по добыче угля и остановили прохождение горных выработок, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Мощностей шахты не хватает для откачки воды. Из-за этого уровень затопления продолжает расти.

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На шахте ввели план ликвидации аварии и установили круглосуточное дежурство старшего руководства предприятия. Принимаются меры по ускорению закупки оборудования для усиления водоотливного комплекса шахты.

Причиной аварии считают прорыв воды из затопленных шахт "Батькивщина" и "Первомайская", расположенных на временно оккупированной территории Луганской области и гидрологически связанные с шахтой "Золотое".

В Донецкой области в городе Мирноград, в ночь на 30 апреля, произошел пожар на шахте Капитальная ГП Мирноградвугилля, 6 женщин оказались в ловушке. К пожарным вызов поступил в 22:09 вечера.