На границе задержали преступника, которого ловили 16 лет

Мужчина пытался попасть из Молдовы в Украину. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали преступника на государственной границе с Молдовой.

Он был в международном розыске с 2004 года, сообщает Государственная пограничная служба

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" база данных Интерпола сработала на 41-летнего гражданина Молдовы. Он шел пешком на вход в Украину.

Мужчину на протяжении 16 лет разыскивают правоохранители Австрии за ограбление банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали нелегалов, которые на границе вызвали такси

Задержанного передали сотрудникам Национальной полиции.

Местные жители помогли пограничникам Харьковского отряда остановить подростка, который незаконно пересек государственную границу с РФ в Украину. Когда наряд остановил парня, оказалось, что он незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы.