На границе разбился вертолет, есть погибший

Вертолет, вероятно, перевозил контрабандные сигареты. Фото: Mukachevo.net

На Закарпатье в лесу на украинско-румынской границы разбился вертолет.

В полиции предполагают, что летательный апарат пересек воздушное пространство Румынии нелегально - вероятно, переправлял контрабандные сигареты. Об этом сообщает Mukachevo.net.

По предварительным данным, модель разбитого вертолета Ка-26, он российского производства, предназначенный для использования в гражданских целях, в частности для орошения полей. На самом транспортном средстве никаких регистрационных знаков не было.

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В результате катастрофы погиб пилот. В полиция Румынии не называют его личность. Однако некоторые СМИ пишут, что это 48-летний белорус из Минска. Румынские правоохранители предполагают, что вертолет летел слишком низко, чтобы его не заметили пограничники, поэтому задел деревья и упал.

В Одесской области сотрудники СБУ задержали фуру с контрабандными сигаретами, которые везли с территории одного из соседних государств. Стоимость обнаруженного товара составляет более трех миллионов гривен.