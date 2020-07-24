На границе поймали иностранца в украинской униформе

На границе поймали латыша. Фото: ГПСУ

На участке отдела "Рава-Русская" границы с Польшей задержали мужчину в униформе пограничников.

Его обнаружили украинские пограничники во время патрулирования, сообщает Госпогранслужба.

Они проверили мужчину, который шел в сторону Польши.

"Мужчина оказался гражданином Латвии. Говорит, камуфлированную одежду ему подарила его девушка-украинка. Попытка воспользоваться подарком любимой, чтобы незаметно обойти пункт пропуска, провалилась", - сообщили в службе.

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На иностранца оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

У мужчины нашли пакетик с серо-зеленым веществом. Информацию об этом предоставили сотрудникам Нацполиции.

Полицейские совместно с СБУ разоблачили группу лиц, которые занимались незаконной переправкой иностранцев через государственную границу Украины в страны ЕС. Организатор пользуясь связями с диаспорой среди иностранцев осуществляла подбор желающих незаконно попасть в страны ЕС вне пунктов пропуска.