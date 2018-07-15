На базе отдыха взорвался неизвестный предмет: есть жертвы

На базе отдыха и произошел взрыв неизвестного предмета. Фото - ТСН

Сегодня, 15 июля, на базе отдыха в Лиманском районе на Донеччине произошел взрыв неизвестного предмета. Пострадали два человека - женщина и мужчина, сообщает отдел коммуникации полиции области.

"Сообщение о том, что произошло, поступило в полицию сегодня, 15 июля, около 03:00. В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска. Это 38-летний мужчина и его 35-летняя сожительница. Пострадавшие госпитализированы ", - рассказали в полиции.

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Полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства травмирования людей.

В Днепре произошел взрыв на одном из предприятий в Самарском районе города. По данным спасателей, взрыв произошел в цехе во время технологического процесса в электрической печи с плавления специальных металлов. Это привело к разрушению кирпичной печи и металлического бункера над ней. В результате происшествия погибли два человека.