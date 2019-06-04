На автозаправке произошел взрыв

В городе Бобровица Черниговской области на территории автомобильной газозаправочной станции произошло возгорание и взрыв газовой емкости.
"4 июня в 3:20 в городе Бобровица по улице Независимости, 2Г на территории автомобильной газозаправочной станции ООО" ОТО ГАЗ" произошло возгорания запорной арматуры со взрывом газовой емкости объемом 5 куб. м", - сообщили в ГСЧС Украины.
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В 3:30 пожар был ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет..
Причину пожара устанавливают.
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