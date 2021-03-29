Мужчины, которые ночью рубили лес, получили по пуле

Фото: facebook.com/frankivsk.police

В Ивано-Франковской области задержали 51-летнего жителя Яблуницкой территориальной общины, который в лесу подстрелил жителей Косовщины 37 и 39 лет.

Они ночью в лесном массиве между селами Стопчатов и Уторопы рубили деревья. Когда загружали древесину на подводу, к ним подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в их сторону, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Потерпевшие пытались скрыться с места происшествия, но злоумышленник их догнал и совершил еще несколько выстрелов. В результате мужчины получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. А правонарушитель с места происшествия ушел", - рассказали в полиции.

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Полицейские разыскали и задержали нападавшего. С места происшествия изъяли патрон и гильзу и другие вещественные доказательства и направили все на экспертизу. Вскоре задержанному суд изберет меру пресечения.

Полицейские проверяют, имели ли пострадавшие разрешительные документы на порубку лесодревесины.

На окраине поселка Сартана в Донецкой области полицейский застрелил черного лесоруба. Наряд полиции разоблачил группу лиц, уличенных в незаконной порубке леса. Один из лесорубов хотел убежать на "Газели" и сбил полицейского. Чтобы остановить злоумышленника, коллеги раненого открыли огонь. Водитель получил смертельное ранение.