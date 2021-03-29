 
Ексклюзивы
1/5
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 54
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 108
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 126
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 414
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2754
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 405
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 315
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1134
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 747
Фото
Все фото
3
4
3
6
4
Пропавшего в начале месяца мужчины нашли убитым
Пропавшего в начале месяца мужчины нашли убитым
Мужчины, которые ночью рубили лес, получили по пуле
Мужчины, которые ночью рубили лес, получили по пуле
Похищение и убийство ветерана АТО: появилось видео с места преступления и новые подробности
Похищение и убийство ветерана АТО: появилось видео с места преступления и новые подробности
Заживо сгорели две женщины и мужчина: фото трагедии
Заживо сгорели две женщины и мужчина: фото трагедии
Грузовик столкнулся с легковушкой - показали жуткие фото
Грузовик столкнулся с легковушкой - показали жуткие фото
Видео
Все видео
В центре Киева поиздевались над музыкантом за песню российского рэпера
В центре Киева поиздевались над музыкантом за песню российского рэпера
Под участком люди становились в очередь, брали по 500 грн
Под участком люди становились в очередь, брали по 500 грн
Вспыхнул мощный пожар возле многоэтажки
Вспыхнул мощный пожар возле многоэтажки
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения
Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения
Интервью
1/5
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 54
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 405
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1134
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 405
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
2 Просмотров: 450
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 648
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
понедельник, 29 марта 2021 13:43

Мужчины, которые ночью рубили лес, получили по пуле
4

  Комментировать

В Ивано-Франковской области задержали 51-летнего жителя Яблуницкий территориальной общины. Он подстрелил 37 и 39-летних мужчин, которые ночью рубили лес
Фото: facebook.com/frankivsk.police
В Ивано-Франковской области задержали 51-летнего жителя Яблуницкий территориальной общины. Он подстрелил 37 и 39-летних мужчин, которые ночью рубили лес
В Ивано-Франковской области задержали 51-летнего жителя Яблуницкий территориальной общины. Он подстрелил 37 и 39-летних мужчин, которые ночью рубили лес
В Ивано-Франковской области задержали 51-летнего жителя Яблуницкий территориальной общины. Он подстрелил 37 и 39-летних мужчин, которые ночью рубили лес

В Ивано-Франковской области задержали 51-летнего жителя Яблуницкой территориальной общины, который в лесу подстрелил жителей Косовщины 37 и 39 лет.

Они ночью в лесном массиве между селами Стопчатов и Уторопы рубили деревья. Когда загружали древесину на подводу, к ним подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в их сторону, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Потерпевшие пытались скрыться с места происшествия, но злоумышленник их догнал и совершил еще несколько выстрелов. В результате мужчины получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. А правонарушитель с места происшествия ушел", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лесорубы избили и тащили за грузовиком активиста

Полицейские разыскали и задержали нападавшего. С места происшествия изъяли патрон и гильзу и другие вещественные доказательства и направили все на экспертизу. Вскоре задержанному суд изберет меру пресечения.

Полицейские проверяют, имели ли пострадавшие разрешительные документы на порубку лесодревесины.

На окраине поселка Сартана в Донецкой области полицейский застрелил черного лесоруба. Наряд полиции разоблачил группу лиц, уличенных в незаконной порубке леса. Один из лесорубов хотел убежать на "Газели" и сбил полицейского. Чтобы остановить злоумышленника, коллеги раненого открыли огонь. Водитель получил смертельное ранение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчины, которые ночью рубили лес, получили по пуле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
марта

Умерла девушка, которую изнасиловали, душили и подожгли в куче мусора

Самое читаемое
Фото, за которые могли наказать, - вся правда о жизни в СССР
Фото, за которые могли наказать, - вся правда о жизни в СССР
15
 3 Просмотров: 9486
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
9
 Просмотров: 8244
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО Просмотров: 5130
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 4401
Легенду киевского &quot;Динамо&quot; госпитализировали. Ему тяжело ходить
Легенду киевского "Динамо" госпитализировали. Ему тяжело ходить Просмотров: 4347
Происшествия
Нашли еще живой: женщина умерла после падения из окна больницы
Нашли еще живой: женщина умерла после падения из окна больницы
Пропавшего в начале месяца мужчины нашли убитым
Пропавшего в начале месяца мужчины нашли убитым
3
У входа в больницу нашли избитого и порезанного мужчину
У входа в больницу нашли избитого и порезанного мужчину Просмотров: 180
Легковушку занесло на повороте и отбросило в фургон: много пострадавших
Легковушку занесло на повороте и отбросило в фургон: много пострадавших Просмотров: 207
Прокуратура взялась за дровосеков, спиливших 17 вековых дубов
Прокуратура взялась за дровосеков, спиливших 17 вековых дубов Просмотров: 261
Больше всего комментируют
7
Зеленский заявил, что политики мешают восстановлению ввоза вакцины из Индии
4
Тупицкий может уходить на заслуженный отдых - президент
4
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
3
Фото, за которые могли наказать, - вся правда о жизни в СССР
2
Гороскоп на 28 марта: кого ждет финансовый взлет
Голосов: 219
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть