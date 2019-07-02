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вторник, 02 июля 2019 16:23

Мужчина зарезал жену и напал на 17-летнего сына

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Мужчина зарезал жену и напал на 17-летнего сына
В Одессе 59-летний мужчина зарезал жену и набросился с ножом на 17-летнего сына. Затем пытался покончить собой. Фото - ТСН

В Одессе 59-летний мужчина зарезал жену и набросился с ножом на 17-летнего сына. Затем пытался покончить с собой.

Поводом стала ревность. Происшествие произошло в одной из квартир в Малиновском районе города, рассказали в отделе коммуникации ГУНП области.

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"В результате конфликта между супругами мужчина нанес жене смертельное ножевое ранение. В защиту матери стал 17-летний сын, который также получил ножевые ранения. Чтобы избежать наказания за содеянное, мужчина пытался покончить с жизнью, нанеся себе ножевые ранения в живот", - рассказал в.и.о. начальника Хмельницкого отделения полиции Ярослав Фисенко.

Сейчас отец и сын госпитализированы в медицинские учреждения. На месте работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В селе Мазуровка Тульчинского района Винницкой области произошло двойное убийство молодых людей. Погибли 27-летняя женщина и ее 23-летний товарищ. Их тела в доме нашла односельчанка и сразу вызвала полицейских. Убийцей оказался гражданский муж убитой.

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