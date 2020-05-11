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понедельник, 11 мая 2020 13:36

Мужчина убил ножом охранника и попытался покончить с собой

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Мужчина убил ножом охранника и попытался покончить с собой
В Одессе местный житель убил охранника. Фото: полиция

В Одессе, в районе дома №42 по ул. Ефимова, неизвестный напал с ножом на охранника гаражного кооператива.

Мужчина несколько раз ударил охранника ножом, сел на велосипед и скрылся, сообщает kekc.news.

"39-летний местный житель, возвращаясь домой, встретил охранника гаражного кооператива, который общался со своими знакомыми. Горожанина решил выразить охраннику претензии по поводу сторожевого пса, который якобы постоянным лаем мешал ему спать. Разговор между мужчинами быстро переросла в конфликт, а затем и в драку. В схватке, в которую вмешались присутствующие, зачинщик достал нож и несколько раз ударил им одного из мужчин в живот и грудь", - сообщают в полиции.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

Правоохранителям удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Его задержали по месту жительства.

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Полицейские обнаружили, что убийца пытался совершить суицид. Он порезал вены на руках кухонным ножом.

На Ровенщине 38-летняя женщина нашла зарезанным своего 51-летнего сожителя. В убийстве подозревают 18-летнего сына женщины.

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